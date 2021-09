Haaland, Raiola detta le condizioni: le cifre dell’affare

Erling Haaland sarà l’oggetto del desiderio della prossima estate: tutte le condizioni dettate dall’agente Mino Raiola

Non solo il Real Madrid. Anche le due squadre di Manchester, City e United, sarebbero pronte a battagliare la prossima estate per Erling Haaland, sogno della Juventus per il reparto offensivo.

Nel 2022 il centravanti norvegese del Borussia Dortmund può liberarsi per una clausola rescissoria tra i 75 e i 90 milioni di euro, con il suo potente agente Raiola che ha posto le basi e le cifre nel dettaglio per un eventuale trasferimento come riporta in Germania Sport1. Il procuratore avrebbe fissato a 50 milioni di euro lordi, ovvero 24 milioni netti, l’ingaggio a stagione di Haaland, oltre ad una commissione da 40 milioni di euro.