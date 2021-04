Handanovic, papera anche contro lo Spezia: «Ne combina un’altra»

Momento difficile per Samir Handanovic che ha deluso anche contro lo Spezia: pasticcio sul gol di Farias

Momento sicuramente complicato per il capitano dell’Inter Samir Handanovic: due pareggi consecutivi per i nerazzurri con due errori del portiere sloveno, a Napoli in collaborazione con De Vrij e ieri contro lo Spezia, sul tiro di Farias.

«Dopo l’errore a Napoli, ne combina un’altra. La rete dell’1-0 incassata in quel modo grida vendetta», questo il giudizio del Corriere dello Sport sulla sua prestazione.