Hauge Milan: incontro in corso tra l’agente e la società. I dettagli

Movimenti a casa Milan: avvistato il procuratre del norvegese Hauge. In ballo il futuro del talento rossonero

Stando a quanto riporta il portale norvegese vg.no oggi pomeriggio presso Casa Milan, l’agente Atta Aneke incontrerebbe la dirigenza rossonera, composta da Paolo Maldini e Frederic Massara per parlare di Jens Petter Hauge, suo assistito.

La volontà del Diavolo sarebbe quella di trattenere il giocatore anche in vista della prossima stagione, senza dunque girarlo in prestito. L’ex Bodo Glimt avrebbe diversi estimatori anche in Europa.

