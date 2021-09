Iezzo:«Mirante direbbe si al Napoli. In A servono due vice d’esperienza»

L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo parla del possibile acquisto di Antonio Mirante: ecco le sue dichiarazioni

L’ex portiere del Napoli Gennaio Iezzo dà la sua benedizione al possibile acquisto di Antonio Mirante, idea nata per far fronte all’emergenza portieri. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

«Mi sono sentito con Mirante. Lui direbbe sicuramente di si. Andresti a prendere un portiere di grande esperienza, integro fisicamente e se lo metti in porta con la Juventus può starci tranquillamente. Con tutto il rispetto per Marfella ovviamente, che sicuramente avrà le sue occasioni in futuro. Ma io credo che in Serie A servano due vice di esperienza».