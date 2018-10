Srna esce dal campo nel primo tempo della sfida tra Cagliari e Bologna dopo un contrasto con Dijks

Brutte notizie per il Cagliari. Darijo Srna è costretto ad uscire dal campo nella sfida casalinga contro il Bologna che i sardi conducono per 1 a 0 grazie al gol di Joao Pedro. Il difensore al 19esimo del primo tempo cade a terra dopo un contrasto con Dijks. Il giocatore croato ex Shakhtar stringe i denti ma al 26esimo viene sostituito da Faragò. Srna curiosamente è anche il giocatore che ha subito più falli in Serie A fino ad oggi.