Insigne 300 gare in Serie A col Napoli: quinto nella storia del club

Traguardo importante oggi per Lorenzo Insigne: contro il Torino taglierà il traguardo delle 300 gare in Serie A col Napoli

Lorenzo Insigne vive una delle sue migliori stagioni in carriera: con sei gare ancora da disputare, è ad un solo gol dal suo record di reti in Serie A (18) mentre cerca di guidare il Napoli nella rincorsa ad un posto in Champions League.

Insigne oggi toccherà contro il Torino quota 300 gare in Serie A con il Napoli: quinto nella storia del club dietro ad Hamsik, Bruscolotti, Juliano e Ferrario. Ironia della sorta lo farà proprio contro i granata che lo scartarono dalle giovanili perchè ritenuto troppo minuto.