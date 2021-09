Inter, assalto Liverpool a De Vrij: ecco la risposta nerazzurra

L’Inter nelle prossime settimane inizierà le trattative per il rinnovo di contratto di Stefan de Vrij, nei desideri del Liverpool in Premier League

Finito il mercato, l’Inter si concentra sui rinnovi di contratto dei big della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Tra questi c’è anche Stefan de Vrij, con il difensore olandese attualmente in scadenza nel 2023. Stando a quanto riporta Oltremanica il Mirror, sull’ex Lazio ci sarebbe soprattutto l’interesse del Liverpool dell’estimatore Klopp. L’Inter però non ha nessuna intenzione di privarsi del nazionale orange e punta prossimamente ad iniziare le trattative con l’agente del difensore Raiola per arrivare ad un accordo sul prolungamento.

TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SU INTERNEWS24.COM