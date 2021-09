Inter, Eriksen per le strade di Milano: Inzaghi lo aspetta in campo

In attesa di capire il suo futuro da calciatore, Christian Eriksen si gode le bellezze della città di Milano. E Inzaghi lo aspetta

In attesa del rientro in campo, Christian Eriksen vive la sua vita da papà godendosi i propri figli. Per il centrocampista danese giri in bicicletta per le strade della città, gite al parco e selfie con i tifosi che di tanto in tanto lo incontrano.

Eriksen però non perde contatto con il mondo Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il danese incontra ogni giorno Simone Inzaghi, dal momento che il tecnico risiede ora nel suo stesso stabile in zona Moscova. Con il resto del gruppo invece il contatto è solo telefonico.