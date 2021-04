Inter, la Lu-La non segna più: da quanto tempo sono a secco

L’Inter sempre salda in vetta ha perso i gol di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku: ecco da quanto non vanno in gol i due attaccanti

L’Inter viaggia spedita verso la conquista del suo diciannovesimo Scudetto: i nerazzurri sono a soli 8 punti dal titolo a 6 gare dal termine e vogliono chiudere in fretta la questione.

Il Corriere dello Sport evidenzia come però nelle ultime gare sia mancato l’apporto in zona gol di Lautaro Martinez e Lukaku: non segnano da tre gare ovvero Cagliari, Napoli e Spezia.