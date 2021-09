Inter, Sanchez scalda i motori: ecco quando tornerà in gruppo

Infortunio Sanchez: superati i problemi al polpaccio, il cileno potrà tornare in gruppo dalla prossima settimana

Simone Inzaghi può finalmente sorridere. Dopo il rientro in gruppo di Gagliardini, tornato ad allenarsi a pieno regime da tre giorni e a disposizione per il prossimo impegno di campionato contro la Sampdoria, il 12 settembre, scalda i motori anche Alexis Sanchez, finalmente sulla via del pieno recupero. Secondo Gazzetta.it, i problemi al muscolo plantare e al polpaccio accusati lo scorso 3 luglio sono quasi del tutto risolti. La stagione del Nino sta per cominciare, per la gioia di Inzaghi che tornerà ad avere tutti gli attaccanti a disposizione.

Il Nino smetterà a breve di lavorare in solitudine mentre i compagni sudano in campo. L’agognato rientro in gruppo è questione di giorni, forse già in settimana, in modo da farsi trovare pronto per la ripresa del campionato contro la Samp o quantomeno per l’esordio in Champions contro il Real Madrid. I dolori al polpaccio sono quasi del tutto spariti e gli ultimi esami svolti dallo staff medico nerazzurro hanno dato esito positivo, confermando le buone sensazioni degli ultimi giorni. Ci sono voluti due mesi per lasciarsi alle spalle un autentico incubo, ma finalmente il Nino può tornare a sorridere dopo un’estate vissuta da precario. La data del rientro non è ancora stata stabilita, perché in casa nerazzurra si è deciso di procedere con estrema cautela, ma il cileno ha già aumentato i carichi di lavoro da qualche giorno e ha iniziato il conto alla rovescia verso il rientro.

