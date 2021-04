Juventus, Agnelli presidente in bilico? John Elkann riflette

Il futuro da presidente di Andrea Agnelli è ancora da decidere. Maggio sarà il mese decisivo e deciderà John Elkann

Il futuro di Agnelli potrebbe essere fortemente condizionato da quanto accaduto negli ultimi giorni in merito alla Superlega. Dopo il ritiro dei club inglesi anche la Juve ha gettato la spugna, non rinunciando però all’idea in un prossimo futuro. Ad uscirne compromessa, in tutto ciò, è l’immagine del presidente bianconero.

Come rivela La Gazzetta dello Sport, il presidente starebbe riflettendo sul suo futuro e probabilmente maggio sarà il mese decisivo: l’ultima parola spetterà a John Elkann. Il sostituto “naturale” sarebbe Alessandro Nasi, ma in lizza anche Evelina Christillin.



I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24