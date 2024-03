Biglietti Juve Atalanta, i tifosi nerazzurri presenti allo Stadium

Ecco quanti tifosi dell’Atalanta ci saranno all’Allianz Stadium di Torino per la sfida in trasferta contro la Juventus

Nonostante manchino soltanto ancora 24 ore per il termine della vendita dei biglietti per Juve Atalanta, sono emerse delle novità per quanto riguarda il settore ospiti dell’Allianz Stadium di Torino.

Ad oggi, con la possibilità che il numero aumenti, saranno presenti ben 260 tifosi nerazzurri: da considerare la non presenza degli ultras tra il prezzo del settore (45€) e l’introduzione obbligatoria della Dea Card. Si attendono aggiornamenti nelle prossime 24 ore.