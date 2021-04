Juventus e la barriera con la Fiorentina. Ronaldo...

Dopo il gol subito nell’infrasettimanale su punizione di Brugman la Juventus ha deciso di non disporre più Ronaldo in barriera

Una curiosità, che non è sfuggita ai più, durante il primo tempo di Fiorentina–Juventus. Dopo l’errore nel turno infrasettimanale con il Parma i bianconeri hanno deciso di non disporre più Cristiano Ronaldo in barriera.

Il telecronista di Sky Riccardo Trevisani ha evidenziato l’assenza di Cr7 in barriera prima su una punizione calciata da Pulgar e poi su quella di Vlahovic. Una scelta probabilmente dettata anche da quello che era successo con il Porto in Champions League.