Juventus, infortunio Chiesa: massima cautela. La decisione di Allegri

La Juventus è alle prese con l’infortunio di Federico Chiesa. Allegri non rischierà, la sua decisione in vista del match contro il Napoli

Massimiliano Allegri ha preso una decisione su Federico Chiesa. L’esterno della Juventus è tornato anticipatamente dalla Nazionale per un piccolo fastidio ma al momento la sua presenza a Napoli non appare in dubbio.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, massima cautela da parte di Max Allegri: se starà al meglio verrà lanciato dal 1′ ma c’è anche l’ipotesi della panchina per spaccare la partita. Il tecnico della Juve non vuole correre rischi visto che la Juve è attesa da 7 partite in 21 giorni.