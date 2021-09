Juventus, McKennie ha violato due volte il protocollo Covid: le ultime dagli USA

Weston McKennie avrebbe violato due volte il protocollo Covid mentre era in ritiro con gli Stati Uniti: le ultime

Arrivano nuovi dettagli sulla vicenda McKennie dagli Stati Uniti: ESPN riporta due violazioni del protocollo COVID. Per questo motivo, il ct Berhalter ha deciso di rispedire anticipatamente a Torino il centrocampista.

«Il centrocampista degli Stati Uniti Weston McKennie è stato mandato a casa dal manager della squadra nazionale Gregg Berhalter per aver trascorso una notte fuori dalla bolla COVID-19 della squadra a Nashville, nel Tennessee, oltre a portare un individuo non autorizzato all’interno della bolla nella sua stanza d’albergo in una sera diversa , entrambi i fatti hanno violato i protocolli COVID del team».