Juventus, rientro nazionali: è corsa contro il tempo verso Napoli. Le ultime

È partita la corsa contro il tempo della Juventus per il rientro dei nazionali in vista della partita contro il Napoli: ecco quando rientreranno

Un’autentica corsa contro il tempo quella a cui sono sottoposti i giocatori della Juventus che, convocati in Nazionale, dovranno fare rientro a Torino nelle prossime ore in vista della partita di sabato alle 18.00 contro il Napoli.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

Gazzetta spiega la situazione:«Weston McKennie è già in città, allontanato dagli Stati Uniti (e, per una volta, il suo mancato rispetto delle regole può dare una mano alla Juve). Matthijs de Ligt e Adrien Rabiot torneranno oggi e gli azzurri domani, dopo la partita con la Lituania, come Morata, Kulusevski e Szczesny. Venerdì in giornata, buoni ultimi, i sudamericani: Dybala, Cuadrado, Alex Sandro, Danilo e Bentancur. Qui ovviamente c’è la situazione più delicata. I sudamericani torneranno venerdì in giornata e saranno in Italia all’ora di cena, quando la Juventus sarà a Napoli per la classica serata di vigilia».