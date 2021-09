Kean Psg, retroscena sul nuovo attaccante della Juve

Marco Nosotti ha raccontato un retroscena sull’attaccante della Juve Moise Kean. Ecco cosa ha rivelato sull’esperienza al PSG

«Quando è arrivato al PSG era uno dei pochi ad arrivar in orario per lavorare in allenamento; forse all’Everton da Ancelotti lo ha imparato. In Nazionale ha avuto degli atteggiamenti che non sono piaciuti a Mancini, non è stato preso e gli altri hanno vinto l’europeo. Cerchiamo però di non leggere con questa lente quello che fanno i giovani, che devono crescere e possono sbagliare».