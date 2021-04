La bugia di Florentino sul PSG: il documento che lo inchioda

Florentino Perez ha annunciato che il PSG non è stato invitato a far parte della Superlega, ma spunta una foto che lo inchioda

Nel corso della lunga conferenza di ieri sera Florentino Perez ha affermato anche che «Il PSG non è stato invitato, ad oggi. Non abbiamo nemmeno parlato con i club tedeschi. Ora siamo 12 club, vogliamo diventare 15 club. Se PSG e Bayern Monaco si rifiutano, la Super League non verrà annullata».

Questa mattina però il quotidiano tedesco Der Spiegel ha pubblicato una parte del documento inviato dalla Superlega anche al club francese, di fatto inchiodando il neo presidente della Superlega.

Ecco la foto: