Lazio Kostic, l’Eintracht punisce il serbo: multato e messo fuori rosa

La voglia di Lazio costa cara a Filip Kostic: l’esterno serbo è stato multato e messo fuori rosa dall’Eintracht Francoforte

Il mancato arrivo alla Lazio di Filip Kostic è stata una delle vicende più intricate dell’ultimo mercato estivo. Quando l’affare sembrava fatto infatti, l’Eintracht Francoforte ha deciso di togliere l’esterno dal mercato, forse infastidita proprio dal comportamento del calciatore, ammutinatosi prima della trasferta di Bielefeld.

E proprio questo ammutinamento, come riporta il Corriere dello Sport, costerà caro a Kostic che verrà multato (si parla di una cifra superiore ai 100mila euro) e messo fuori rosa in attesa delle scuse per un eventuale reintegro.