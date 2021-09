Lazio, Lazzari corre verso il Milan: Sarri ci spera. Le ultime

Manuel Lazzari starebbe correndo verso il recupero dall’infortunio e potrebbe già essere in campo contro il Milan

Maurizio Sarri sorride all’indomani della seduta pomeridiana in quel di Formello, che ha visto il ritorno in campo di Manuel Lazzari, seppur per un lavoro differenziato. Difficile che l’ex Spal scenda in campo dal primo minuto contro i rossoneri, più probabile l’impiego di Marusic, visti anche i tanti impegni ravvicinati nel mese di settembre.

Sarà disponibile Luiz Felipe, mentre le prove tattiche scatteranno tra venerdì e sabato quando Sarri avrà a disposizione anche i Nazionali. Intanto oggi verrà valutato Immobile, di ritorno dagli impegni in Azzurri a causa di affaticamento muscolare. Lo riporta Il Tempo.