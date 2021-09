Leicester Napoli, si può giocare in campo neutro: la richiesta di ADL

L’esordio del Napoli in Europa League potrebbe avvenire in campo neutro. Ecco la possibile richiesta di De Laurentiis

Come riferito da Il Mattino, l’esordio in Europa League del Napoli, previsto per giovedì prossimo, potrebbe giocarsi in campo neutro. Gli azzurri saranno impegnati contro il Leicester, con Aurelio De Laurentiis pronto ad inviare la sua richiesta a causa degli impegni dei giocatori in Nazionale.

Ospina, Koulibaly, Osimhen e Anguissa torneranno da paesi ad alto rischio Covid e sarebbero costretti a saltare la partita se si giocasse in Inghilterra.