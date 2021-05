Maresca Parma, l’annuncio di Krause: in arrivo il nuovo tecnico

Enzo Maresca sarà il nuovo tecnico del Parma: in arrivo l’annuncio del club ducale. Intanto arriva l’indizio del presidente Krause

Enzo Maresca sarà il nuovo tecnico del Parma. Arriva l’annuncio sui social del presidente Krause che come sempre si cimenta nei suoi particolari “stati” con le bandiere della nazionalità e le emoji descrittive, come in questo caso l’aereo che decolla e atterra.

Maresca lascia la seconda squadra del Manchester City dopo l’ottimo lavoro svolto sotto l’egida di Guardiola: per lui anche gli elogi del tecnico catalano.