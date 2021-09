Juventus, retroscena McKennie: la situazione del centrocampista

McKennie, retroscena: la posizione della Juve sul futuro dell’americano, al centro della discussione dopo l’esclusione della Nazionale Usa

Weston McKennie è finito al centro delle discussioni per l’esclusione dalla Nazionale americana causa violazioni delle norme anti-Covid. Come riferito dal Corriere dello Sport, non è un periodo semplice per il centrocampista, considerato sacrificabile dalla Juve e quindi messo sul mercato.

L’ex Schalke 04, però, ha rifiutato tutte le offerte, bloccando ogni operazione in entrata della Juventus dopo Locatelli ed ora punta a convincere Allegri. Il tecnico livornese lo vede più vicino agli attaccanti, non da mezzala, in modo da sfruttare la sua capacità di inserimento.

