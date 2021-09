Milan, Messias non è ancora pronto: il brasiliano ancora out

Il Milan dovrà fare ancora a meno di Junior Messias: l’ultimo arrivato tra i rossoneri è in ritardo di condizione

Rimandato l’appuntamento per vedere Junior Messias in campo: con quasi ogni probabilità, il giocatore brasiliano non giocherà nella sfida tra Milan e Lazio, in quanto ancora indietro con la preparazione.

Come riportato da Tuttosport, infatti, l’ex Crotone starebbe effettuando quasi da zero la preparazione atletica. Servirà quindi ancora un po’ di tempo per vederlo tra i convocati di mister Stefano Pioli. Dopodiché Messias entrerà a far parte delle rotazioni rossonere.