Milan, rinnovo Ibrahimovic: Hernandez esulta sui social – FOTO

Morale alle stelle per Theo Hernandez dopo la notizia del rinnovo di Ibrahimovic

Nella serata di ieri è arrivata l’ufficialità del rinnovo di contratto, per un’altra stagione, di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Una notizia che ha lenito un po’ i dispiaceri derivati dalla brutta sconfitta rimediata domenica contro il Sassuolo. I giocatori rossoneri hanno ovviamente accolto con entusiasmo l’ufficialità.

In particolar modo Theo Hernandez ha voluto esternare la propria felicità per la permanenza dello svedese in rossonero. Il post social del terzino francese recita: «Sempre Ibra!, sempre Milan!».