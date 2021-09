Milan, rinnovo Kessie: il PSG sempre sullo sfondo, paura per un Donnarumma bis

Il Milan lavora per il rinnovo di contratto di Franck Kessie, ma in casa rossonera si tema un Donnarumma bis col PSG

Il Milan in questi giorni è al lavoro per trovare un’intesa con Franck Kessie per il rinnovo, ma la situazione al momento rimane complicata.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24

Sino a due settimane fa il club di Via Aldo Rossi avrebbe presentato un’offerta pari a 6,5 milioni di euro (il triplo stipendio rispetto a quello che percepisce attualmente), ma il Paris Saint Germain parrebbe aver proposto una somma di circa 8 milioni di euro più bonus. Situazione dunque insidiosa: non si esclude un esito come quello visto con Donnarumma e Calhanoglu. Lo riferisce l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.