Mourinho pensa subito al dopo Spurs: potrebbe sedere sulla panchina di una Nazionale

Josè Mourinho pensa subito al dopo Totthenam, secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe esserci una Nazionale nel suo futuro

Josè Mourinho da ieri non è più l’allenatore del Totthenam: la società dopo i risultati molto altalenanti e una posizione di classifica non in linea con le idee del club, ha deciso di esonerare lo Special One. La Gazzetta dello Sport riporta uno scenario interessante, con Mou che potrebbe tornare in panchina nelle vesti di CT.

Josè non ha mai nascosto la voglia di allenare una selezione nazionale, ed ecco che la possibilità potrebbe concretizzarsi: l’ex Inter e Real Madrid tra le tante sarebbe uno degli indiziati a sedersi sulla panchina del Portogallo, in cui ritroverebbe Cristiano Ronaldo.