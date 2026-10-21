Moviola Inter Shakhtar Donetsk: clamorosa espulsione di Bastoni. Gli episodi dubbi del match di San Siro

Moviola Inter Shakhtar Donetsk: gli episodi dubbi del match, valido per la terza giornata della League Phase di Champions League 2026/27
Direzione di gara impegnativa ma lineare per l’arbitro tedesco Harm Osmers nella sfida di Champions League tra Inter e Shakhtar Donetsk. Il fischietto teutonico si è trovato a gestire una ripresa ad altissima tensione agonistica, caratterizzata da falli reiterati, scintille verbali e un metro disciplinare rigoroso, applicato in piena aderenza alle direttive UEFA per evitare che il match degenerasse.
Primo tempo lineare: giallo corretto a Ocheretko
Nella prima frazione la gara scorre senza episodi controversi nelle due aree di rigore. Osmers fischia poco e lascia correre sui contatti leggeri, ma interviene puntualmente quando si alza l’agonismo:
- 14′ e 61′ – Fuorigioco puntuali: Ottima la guardia degli assistenti di linea, impeccabili nel fermare prima Nicolò Barella e successivamente Marcus Thuram lanciati in profondità oltre l’ultimo difensore.
- 36′ – Ammonizione per Ocheretko: Il centrocampista ucraino entra in netto ritardo con un tackle scomposto a metà campo. Osmers estrae tempestivamente il primo cartellino giallo dell’incontro: decisione ineccepibile per imprudenza.
Ripresa infuocata: proteste di Thuram e follia Bastoni in due minuti
Nei secondi 45 minuti la partita si incattivisce e il direttore di gara è costretto a usare il pugno di ferro per mantenere il controllo:
- 54′ – Giallo per proteste a Thuram: Dopo un fallo fischiato contro di lui a ridosso della trequarti offensiva, l’attaccante francese contesta la decisione in modo plateale. Osmers non transige e applica la tolleranza zero verso il dissenso: ammonizione corretta.
- 66′ e 68′ – Il doppio giallo e l’espulsione di Bastoni: L’episodio spartiacque della gara si consuma nel giro di centoventi secondi. Al 66′ il difensore nerazzurro commette un intervento falloso netto e viene ammonito. Al 68′, complice la troppa foga, Bastoni mette le mani in faccia per allontanare un avversario a palla lontana: Osmers estrae il secondo giallo e il conseguente cartellino rosso. Decisione ineccepibile.
- 68′ – Giallo a Marlon Gomes: Nei momenti concitati seguenti l’espulsione, il brasiliano dello Shakhtar viene sanzionato per condotta antisportiva.
- 72′ – Ammonizione a Sucic: Intervento duro e fuori tempo del centrocampista dell’Inter; cartellino giallo inevitabile prima del cambio.
- 77′ – Convalida del gol di Carlos Augusto: L’azione che sblocca il match è pulita: Mkhitaryan crossa sul filo del fuorigioco e l’esterno brasiliano controlla e segna regolarmente.