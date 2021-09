Sorpresa in Premier League, Antonio non si ferma più: è lui l’MVP del mese di agosto

Michail Antonio ha vinto il premio come miglior giocatore del mesi di agosto in Premier League

Michail Antonio si sta pian piano prendendo le luci della ribalta e in Inghilterra se ne stanno accorgendo tutti. Il bomber del West Ham ha segnato a valanga in questo inizio di stagione, 4 gol e 3 assist nelle prime tre partite di campionato, e le sue prestazioni gli hanno permesso di vincere il premio come MVP del mese di agosto in Premier League.

Ad annunciarlo, proprio la lega inglese attraverso i propri social: «In grande forma», il messaggio della BPL per Antonio.