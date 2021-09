Napoli-Juventus, Kulusevski verso una maglia da titolare? Le ultime

Kulusevski si candida per la prima maglia da titolare in stagione per Napoli Juve. Allegri lo farà giocare dall’inizio?

Allegri potrebbe lanciare Kulusevski dall’inizio per la prima volta in questa stagione in Napoli Juve.

Come riporta Sky Sport l’ex Parma potrebbe giocare dall’inizio il big match di sabato. Il motivo? Le probabili assenze di Cuadrado e Dybala, oltre alle non perfette condizioni fisiche di Chiesa. Contro Udinese ed Empoli lo svedese era entrato nel secondo tempo, non riuscendo ad incidere.

