Napoli Juventus, Ospina out solo in un caso: altrimenti toccherà a un debuttante

Con l’infortunio di Meret, il Napoli spera nel ritorno dalla Nazionale a pieno regime di Ospina. Contro la Juventus, altrimenti, potrebbe toccare a un esordiente

L’infortunio di Meret ha messo nei guai il Napoli, visto anche il ritorno tardivo di David Ospina dagli impegni con la Colombia. Il portiere, in campo nella notte tra giovedì e venerdì, dovrebbe tornare in Italia con un volo privato, su cui ci sarà anche la juventino Cuadrado, per cercare di essere a completa disposizione per il big match di sabato contro la Juventus.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Spalletti dovrebbe mandare Ospina in campo nonostante il rientro a meno di 24 ore dalla partita. Se invece il portiere dovesse avere altri problemi, come l’infortunio capitatogli la scorsa settimana, in casa Napoli potrebbe toccare a un esordiente: Marfella o Idasiak.