Napoli Juventus, Spalletti recupera due elementi. Niente da fare per un bianconero

In vista di Napoli-Juventus, Luciano Spalletti potrebbe recuperare due elementi importanti. Nulla da fare, invece, per Allegri

Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli dovrà attendere ancora prima di rivedere in campo Dries Mertens e Faouzi Ghoulam. I due giocatori sono out per i rispettivi infortuni, e potrebbero tornare tra fine settembre e inizio ottobre.

Ancora tre/quattro settimane di stop, dunque, con i due azzurri che naturalmente salteranno la partita contro la Juventus, in programma sabato 11 settembre allo Stadio Diego Armando Maradona.