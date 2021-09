Napoli, Leicester a rischio per Koulibaly, Osimhen e Ospina: lo dice la legge

Koulibaly, Osimhen e Ospina potrebbero saltare l’esordio stagionale del Napoli in Europa League contro il Leicester. Il motivo? La legge inglese

Al rientro dalla sosta, il Napoli non avrà solamente il problema dei sudamericani che rientreranno tardi e rischiano di saltare il big match con la Juventus, ma anche una questione riguardante l’Europa League. Gli azzurri, infatti, giocheranno in casa del Leicester la prima partita del girone di Europa League e in Inghilterra vige la legge dei 10 giorni di quarantena per chi rientra dalle “zone rosse”.

Koulibaly, Ospina e Osimhen sarebbero così a rischio per l’incontro del 16 settembre. Come riporta Tuttosport, però, il Napoli sarebbe in contatti continui con l’UEFA per cercare di risolvere questo problema.