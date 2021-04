Napoli, Osimhen carica l’ambiente in vista del Torino

Victor Osimhen non vuole fermarsi e dopo il gol che ha chiuso i conti con la Lazio carica l’ambiente Napoli

Victor Osimhen si sta ritrovando, un po’ come tutto il Napoli. Nonostante gli screzi con Gattuso e una parte centrale di stagione complicata ora gli azzurri sembrano pronti a compiere l’allungo decisivo per la Champions League.

Uno dei giocatori più in forma del momento è sicuramente Osimhen che sembra essersi ripreso dopo il periodo nero tra infortuni e covid. Ora sono sei le reti in Serie A, ma il nigeriano punta dritto alla sfida di domani con il Torino e posta una nuova foto su Instagram «Adesso tutti concentrati per la sfida con il Torino».

