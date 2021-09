Napoli, Osimhen ed Ospina rischiano di saltare la trasferta di Leicester. Il motivo

Problemi per il Napoli in vista della trasferta di Europa League a Leicester: Osimhen ed Ospina rischiano di rimanere a casa

In campo contro la Juve domani sera ma a rischio per la trasferta di giovedì a Leicester. È lo strano caso di Victor Osimhen, il quale si dovrà recare d’urgenza all’ambasciata britannica a Roma per ricevere un’esenzione speciale che gli possa garantire il viaggio in Inghilterra, dove giovedì i partenopei saranno impegnati in Europa League.

L’Inghilterra al momento ha un lungo elenco di paesi in “lista rossa”e per chi proviene da quelle zone, o è passato da lì nei 10 giorni antecedenti all’arrivo, dovrà seguire una quarantena addirittura di 10 giorni. Questo scenario dovrebbe riguardare diversi azzurri, rendendoli così indisponibili per la trasferta, salvo un intervento speciale dell’Uefa con cui il Napoli è in contatto. E tra i paesi c’è Capo Verde, dove Osimhen ha giocato martedì 7 settembre. A rischio anche Ospina, capitano della Colombia, ed Elmas.