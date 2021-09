Okaka lascia l’Udinese: è in Turchia per firmare con il Basaksehir

Si conclude l’avventura di Stefano Okaka con l’Udinese: il centravanti è in Turchia per firmare con il Basaksehir

Stefano Okaka lascia l’Udinese. Il centravanti è già in Tuchia per firmare con il Basaksehir ed iniziare dunque una nuova avventura dopo gli anni passati alla Dacia Arena.

Come riportato da Sky Sport, Okaka attende il fratello-agente per completare tutto l’iter e finalizzare il passaggio al cub turco. Ancora non sono state programmate le visite mediche ma Okaka spera di chiudere in tempi utili.