Pagelle Atalanta Pafos: Raspadori brilla e si fa male, Scamacca non perdona! – I VOTI – Calcio News 24

Pagelle Atalanta Pafos: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la prima giornata della League Phase di Conference League 2026/27
Pagelle Atalanta Pafos: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la aª giornata della League Phase della Conference League 2026/27.
Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
L’Atalanta comincia nel migliore dei modi il proprio percorso in Conference League, superando il Pafos per 3-1 alla New Balance Arena. La formazione allenata da Maurizio Sarri mette subito in discesa la partita grazie alle reti di Elmas, Raspadori e Scamacca, tutte realizzate nel primo tempo. A rovinare parzialmente la serata è l’infortunio dell’ex Napoli.
Atalanta-Pafos, primo tempo dominato dalla squadra di Sarri
La Dea impiega meno di un minuto per sbloccare il risultato. Raspadori serve un pallone illuminante, Scamacca lascia scorrere con un velo e Elmas conclude di prima intenzione, battendo Majecki.
Al 18′ arriva il raddoppio: Zalewski viene atterrato in area da Bruno Filipe e l’arbitro assegna un calcio di rigore. Raspadori trasforma dagli undici metri, accusando però un problema muscolare che lo costringe alla sostituzione.
Al suo posto entra De Ketelaere, subito decisivo con l’assist per il 3-0 di Scamacca. Nella ripresa l’Atalanta gestisce il vantaggio, concedendo soltanto nel finale la rete di Biel.
Atalanta-Pafos, le pagelle: brillano Raspadori e Scamacca
Nonostante l’uscita anticipata, Raspadori (7) è tra i migliori grazie a un gol e un assist.
Ottime prestazioni anche per De Ketelaere (7), particolarmente efficace sulla trequarti, Zalewski (7) e Scamacca (7), autore della terza rete stagionale.
Nel Pafos si salvano Biel (6,5) e Majecki (6), mentre delude Bruno Filipe (4,5), sostituito all’intervallo.
Tre punti importanti per Sarri, che può sorridere per il risultato ma resta in attesa di conoscere l’entità dell’infortunio di Raspadori.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi 6; Zappacosta 6, Kristensen 6,5 (80′ Idele sv), Kolasinac 6, Bernasconi 6; Pasalic 6 (67′ Ederson 6), Gaetano 6,5; Elmas 7, Raspadori 7 (21′ De Ketelaere 7), Zalewski 7 (67′ Samardzic 6); Scamacca 7. All. Sarri
PAFOS (4-3-3): Majecki 6; Bruno 4,5 (46′ Correia 5,5), Mmaee 5, David Luiz 5 (37′ Sema 5,5), N. Ioannou 5; Dragomir 6, Sunjic 5,5, Pepe 5,5 (69′ Anderson Silva 6); Quina 5 (46′ Brito 5,5), Lelé 5,5 (69′ Guga 6), Biel 6,5. All. Sá Pinto