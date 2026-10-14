Pagelle Feyenoord Como: Hadj Moussa-Zechiel show, notte da dimenticare per Fabregas. Solo due sufficienze VOTI

Pagelle Feyenoord Como: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata della League Phase di Champions League 2026/27
Pagelle Feyenoord Como: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata della League Phase di Champions League 2026/27
FEYENOORD: Enrst 6; Read 6, St.Juste 6 (79′ Watanabe SV), Marmol 6, Lopez 6; Zechiel 7.5, Vanhoutte 6.5, Targhalline 6.5; Hadj Moussa 7.5 (91′ Schaken SV), Nacho Ferri 6.5 (79′ van den Elshout SV), Valente 6 (46′ Diarra 6). All. Van Bronckhorst 7
COMO: Sanchez 5; Smolcic 5 (61′ Couto 5.5), Chalobah 5, Ramon 5, Valle 5; Milla 5 (61′ Da Cunha 5.5), Perrone 5; Diao 6.5 (23′ Rodriguez 5.5), Baturina 5.5 (79′ Liberali SV), Kaiki 5 (61′ Douvikas 6); Nico Paz 5. All. Fabregas 5