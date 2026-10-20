Pagelle Roma Slovan Bratislava, primo successo in Champions - VOTI

Serata senza storia all’Olimpico: l’unica nota stonata è il nuovo stop muscolare di Pellegrini, mentre Pisilli segna da capitano

La Roma vince 4-0 contro lo Slovan Bratislava e sale a quota 4 punti nella League Phase di Champions League. Vittoria attesa, e puntuale: per la squadra di Gian Piero Gasperini è il primo successo europeo della stagione, arrivato a una settimana dalla sconfitta casalinga rimediata contro il Real Madrid.

Un monologo giallorosso

Per i giallorossi la gara è un lungo allenamento. Il dominio parte subito, anche se il risultato si sblocca solo al 21′ su calcio piazzato: Lorenzo Pellegrini, capitano, crossa, Ghilardi, difensore classe 2005, fa da sponda e Mario Hermoso, centrale spagnolo, tutto solo di testa insacca. Al 39′ arriva il raddoppio di Nahuel Molina, esterno argentino, al primo gol con la maglia romanista, che finalizza una respinta del portiere su una conclusione di Donyell Malen, attaccante olandese. Lo Slovan, schierato interamente nella propria metà campo, non riesce mai a impensierire la retroguardia romanista.

Pellegrini ko, Pisilli capitano

Nella ripresa la brutta notizia per Gasperini è il nuovo infortunio muscolare di Pellegrini, costretto a uscire al 51′ e sostituito da Matías Soulé. A raccogliere la fascia di capitano è Niccolò Pisilli, centrocampista romano classe 2004, che pochi istanti dopo firma il momentaneo 3-0, nella migliore serata della sua crescita. Al 58′ Malen chiude i conti dagli undici metri, dopo il fallo in area su Wesley, esterno brasiliano, e firma il poker. Nel finale viene annullato un gol a Ghilardi per fuorigioco attivo di Castro, attaccante argentino, davanti al portiere.

Ora il tour de force

Il successo cancella la delusione contro i blancos e rilancia la Roma in vista di un doppio impegno complicato: le trasferte di Manchester, contro lo United, e di Parigi, contro il PSG. In campionato i giallorossi sono terzi, e Gasperini potrà contare su un gruppo in crescita, anche se il tecnico deve fare ancora i conti con l’infermeria.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

ROMA – Gollini 6; Ghilardi 7, Balerdi 6.5, Hermoso 7 (77′ Koulierakis 6); Molina 7, de Roon 6.5 (77′ Mancini 6), Pisilli 7, Wesley 7 (59′ Rensch 6); Rodrigo Mora 6, Pellegrini 6.5 (51′ Soulé 6); Malen 7 (59′ Castro 6.5). All. Gasperini

SLOVAN BRATISLAVA – Takac 5.5; Blackman 5, Bajnc 5, Markovic 5.5, Sandro Cruz 4.5 (82′ Wimmer 5.5); Gajdos 5 (69′ Martinez 5.5), Pokorny 5, Ibrahim 5.5 (69′ Mustafic 5.5); Camara 5.5 (69′ Maros 5.5), Marcelli 5, Barseghyan 4.5 (55′ Yirajang 5.5) .