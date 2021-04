Panchina Napoli: avanza Spalletti ma c’è una speranza per Gattuso

Il rebus panchina Napoli è ancora lontano da una soluzione: avanza Spalletti ma ora appare meno scontato l’addio di Gattuso

Il rebus panchina Napoli sembra lontano dalla sua definitiva soluzione: come riporta il Corriere del Mezzogiorno, Spalletti appare il nome più probabile per guidare gli azzurri nella prossima stagione.

Ma non è tutto perché le ultime uscite del Napoli avrebbero fatto riflettere De Laurentiis: con la qualificazione in Champions si potrebbe fare di tutto per confermare Gennaro Gattuso, nonostante il rapporto complicato degli ultimi mesi.