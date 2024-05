Radonjic Torino, salta l’obbligo di riscatto dal Maiorca: come cambia il calciomercato granata

È saltato l’obbligo di riscatto per Nemanja Radonjic in favore del Maiorca, come cambia il futuro del serbo e il calciomercato Torino ora

Come i pezzi di un puzzle che si incastrano sta mano a mano prendendo forma il calciomercato del Torino in previsione della prossima stagione. Se sul campo di gioco i granata di Ivan Juric sono impegnati nel tener invita le ultime (e flebili) speranze di qualificazione ad una competizione europea, sul terreno delle trattative la situazione è ben diversa. Il ds Vagnati è infatti impegnato nel puntellare la rosa piemontese verso il 2025, a partire dalla scelta del profilo che sostituirà il condottiero croato in panchina.

Ma attenzione, perché non solo i discorsi sul prossimo allenatore stanno intrattenendo l’alto comando sabaudo. Novità importanti sarebbero a tal riguardo in arrivo dal fronte spagnolo, più precisamente da Palma de Maiorca. Come riportato da Giacomo Morandin su X infatti, le condizioni per l’obbligo di riscatto di Nemanja Radonjic con la compagine dell’omonima città (il Maiorca appunto) sono definitivamente scadute.

L’esterno classe ‘96 (28 candeline spente lo scorso febbraio) era stato ceduto dal Torino ai baleari nell’ultima finestra di mercato in prestito con diritto di riscatto. Diritto, che sarebbe divenuto obbligo alla quindicesima presenza del talento serbo con il club spagnolo, cosa oramai non più possibile. Al Maiorca rimarrebbe quindi la possibilità di riscattare ugualmente il cartellino dell’ex Marsiglia e Benfica per una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Anche questa ipotesi però, sembrerebbe attualmente più che remota.

Insomma, il ritorno di Radonjic al Torino in estate diventa ogni giorno sempre più realtà. L’eventuale permanenza dell’attaccante nel capoluogo piemontese sarà figlia (oltre che della volontà del calciatore stesso) anche delle scelte del futuro tecnico granata. Quel che è certo è che Rado è alla ricerca delle condizioni giuste per consacrare un talento grezzo forse mai esploso realmente. Alla soglia dei trent’anni potrebbe significare l’ultima occasione per la sua carriera.