Reggina, Rolando Bianchi è pronto al ritorno in amaranto

Sono iniziati i contatti tra l’entourage del calciatore e il ds della Reggina, Taibi. Rolando Bianchi, classe 1983, potrebbe vestire nuovamente la maglia amaranto.

A volte ritornano. Quello di Rolando Bianchi alla Reggina potrebbe essere un ritorno concreto. È ormai da giorni che il calciatore e il club calabrese si tengono in contatto, e la settimana a venire potrebbe essere quella giusta per trovare un accordo. Bianchi è certamente un ricordo rimasto indelebile nelle menti dei tifosi amaranto: tra il 2005 e il 2007 ha fatto parte del reparto avanzato del club, dove nelle 46 presenze ha messo a segno 19 gol. Ha indossato la maglia amaranto in quelli che probabilmente sono stati gli anni migliori della Reggina. Rimase legato alla causa calabrese anche dopo la triste vicenda di Calciopoli, per la quale vennero inflitti 11 punti di penalizzazione, giocando fino alla stagione 2006-2007.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore e il ds Taibi terranno un incontro fra martedì e mercoledì, dopo il quale si potrà sapere Bianchi sarà nuovamente un attaccante della Reggina. L’operazione rimane complicata, ma il ds amaranto è forte del legame affettivo rimasto tra la Reggina e il calciatore di Lovere. Rolando Bianchi all’età di 35 anni non ha alcuna voglia di appendere gli scarpini al chiodo e la maglia della Reggina può rappresentare l’inizio di una nuova avventura.