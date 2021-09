Rinnovo Insigne: nessuna novità in vista. Inter alla finestra

In casa Napoli non sarebbero previsti incontri per il rinnovo di Lorenzo Insigne. L’Inter resta così pronta ad affondare il colpo

L’Inter non ha perso di vista Lorenzo Insigne e tiene i fari puntati su Napoli alle prime avvisaglie di una sicura impossibilità di rinnovo.

Come riportato da Il Mattino, il calciatore vorrebbero rinnovare a vita con i partenopei cosa che però al momento sembra difficile. In più, al momento non sarebbe in programma alcun summit tra le parti per discutere il rinnovo. E così resta viva l’ipotesi di andare via a parametro zero a fine stagione.