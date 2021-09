Roma, effetto Abraham: ora molti giocatori vogliono ingaggi alle stesse cifre

Da Pellegrini a Zaniolo molti giocatori vogliono rinnovare ed avere ingaggi pari a quello di Tammy Abraham

Il ciclone Tammy Abraham si abbatte sui rinnovi di contratto dei giocatori della Roma. L’attaccante inglese – che in giallorosso guadagna 4,5 milioni più 1,5 di bonus – potrebbe portare a un sensibile aumento del monte ingaggi nel club capitolino.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Tiago Pinto dovrà tuffarsi nei rinnovi di contratto. Perché se quello di Lorenzo Pellegrini è chiaramente l’urgenza, ci sono anche altri giocatori in lista d’attesa per un eventuale rinnovo o adeguamento. In particolare i vari Zaniolo, Mancini, Cristante e Veretout. Tutti pronti – chi per un motivo o chi per l’altro – a chiedere ritocchi più o meno importanti, anche in funzione proprio dell’ingaggio offerto ad Abraham. Che, è giusto sottolinearlo, al club giallorosso costa al lordo 5,8 milioni di euro (bonus esclusi) grazie ai benefici del Decreto-crescita.