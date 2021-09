Ronaldo Manchester United: ritorno anche per motivi fiscali. I dettagli

Ronaldo è tornato al Manchester United: il portoghese ha lasciato la Juve anche per motivi fiscali. I dettagli

Cristiano Ronaldo è tornato al Manchester United dove ha ripreso la sua numero 7 concessagli da Edinson Cavani. Il portoghese ha lasciato la Juventus e un regime fiscale italiano che gli permetteva, grazie alla Flat Tax Gentiloni, di pagare solo 100 mila euro all’anno per i redditi esteri.

Come riporta Il Sole 24 Ore avrà ancora più benefici in Inghilterra: per i prossimi sette anni, infatti, non sono previste imposte sui redditi stranieri.