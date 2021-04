Sampdoria, Ekdal e Adrien Silva esclusi col Sassuolo: il motivo

Claudio Ranieri ha deciso di far riposare i suoi migliori centrali: Adrien Silva e Albin Ekdal hanno assistito a Sassuolo Sampdoria dalla panchina

Sassuolo-Sampdoria non è stata la partita di Albin Ekdal e Adrien Silva: i due centrali di centrocampo sono rimasti a guardarla da spettatori in panchina.

Il tecnico della Sampdoria non ha voluto rischiare nessuno dei due. Il portoghese era affaticato dopo il match contro il Crotone e lo svedese era di ritorno dall’infortunio e non ancora al top della condizione. Entrambi saranno però a disposizione per la partita casalinga contro la Roma.

