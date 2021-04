Sampdoria, Ferrero studia cinque obiettivi per il futuro

Il presidente della Sampdoria massimo Ferrero sta studiando la strategia giusta per far crescere il brand Sampdoria a partire dalla prossima stagione

Massimo Ferrero ha dovuto approvare nel corso della giornata di ieri il bilancio in rosso di 14.7 milioni di euro della sua Sampdoria. Ma è normale che sia così in un periodo di crisi come questa.

Ora l’obiettivo è studiare il nuovo progetto di crescita e il presidente della Samp ha in mente diversi punti per innovare il brand Sampdoria, anche dal punto di vista di un rinnovamento dello storico marchio. Su tutti poi c’è la valorizzazione del territorio, partendo da un rinnovamento degli impianti sportivi di Bogliasco. Poi il nuovo store, da inaugurare in occasione dei festeggiamenti dei trent’anni dallo Scudetto, e infine le nuovissime idee della creazione di una squadra di calcio a 5 (il Genoa già ce l’ha) e di una polisportiva.