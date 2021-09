Sampdoria Inter, Inzaghi guarda alla Champions: pronti diversi cambi

Inzaghi potrebbe pensare a delle novità in vista del tour de force che attende l’Inter nelle prossime settimane tra campionato e Champions

Simone Inzaghi, oltre a Sensi, pensa ad altri cambi in vista del ritorno in campo contro la Sampdoria dopo la sosta per le Nazionali.

In difesa può esserci spazio ad esempio per D’Ambrosio nella sfida del ‘Ferraris’ contro i blucerchiati come sottolinea La Gazzetta dello Sport. L’ex Torino darebbe a Skriniar la possibilità di tirare il fiato in vista della Champions e della gara contro il Real Madrid, mentre a sinistra del centrocampo a cinque Dimarco potrebbe rilevare Perisic.