Padova, maxi squalifica per Santini: 10 turni per insulti razzisti

Claudio Santini, calciatore del Padova, è stato squalificato per 10 giornate per aver rivolto insulti razzisti a Shaka Mawuli della Sambenedettese. Il Padova farà ricorso.

«Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, dispone l’applicazione della sanzione di 10 (dieci) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, nei confronti del sig. Santini Claudio. Così deciso nella Camera di consiglio dell’11 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020».