Sarri: «All'Atalanta è facile lavorare. Infortuni? Fai un esposto alla Lega, all'UEFA, alla FIFA...»

Atalanta, parla Maurizio Sarri dopo il match contro il Pafos:«All’Atalanta è facile lavorare. Infortuni? Fai un esposto alla Lega, all’UEFA, alla FIFA…»

Dopo il successo dell’Atalanta sul Pafos in Conference League, il tecnico della Dea Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky.

PAROLE – «Siamo entrati bene in partita e, a differenza della gara con il Venezia, abbiamo avuto tantissime occasioni. Stasera abbiamo scelto meglio quando andare diretti e quando palleggiare: non abbiamo concesso praticamente nulla all’avversario, se non quella palla nel finale per cui mi dispiace aver preso goal. Il divario tecnico si è visto perché abbiamo fatto una buona partita; in queste sfide c’è sempre il rischio di non vederlo, anche perché il Pafos contro la Fiorentina ha perso solo 3-2 sul finale, quindi non era una pratica semplicissima. La squadra ha fatto bene, sono due partite in cui abbiamo innalzato notevolmente la capacità di essere pericolosi e ora dobbiamo trovare anche equilibrio e solidità.»

INFORTUNI – «Fai un esposto alla Lega, all’UEFA, alla FIFA… Sono troppi per tutti, non solo per noi. Siamo sottoposti a un calendario assurdo con tutte le conseguenze del caso. Ho letto di diverse situazioni in questi tre giorni europei, quindi è un rischio che purtroppo si corre. In più, quando i giocatori tornano dalle Nazionali, è un altro rischio: Scalvini si è fatto male appena rientrato dalla Nazionale e Raspadori è tornato pure lui acciaccato dalla Nazionale. Questo è il calendario e la grande meraviglia che mi fa è vedere che l’Associazione Calciatori non dice niente.»

ATALANTA – «Qui è abbastanza facile lavorare: la società è un modello, io perlomeno non avevo mai incontrato una situazione di questo tipo. Poi è chiaro che è una squadra che viene da tanti anni di un calcio completamente diverso e quindi le difficoltà possono essere di questo tipo, però c’è disponibilità da parte dei giocatori che stanno crescendo. Spero che abbiamo ancora tanti margini di miglioramento: dove possiamo arrivare nel primo anno sinceramente non lo so, ma nel medio periodo ci siamo prefissati di voler arrivare piuttosto in alto.»